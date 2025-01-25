В Офісі президента розповіли, що наразі ще понад мільйон обмежено придатних не пройшли повторну ВЛК і навряд чи встигнуть це зробити до 4 лютого. Тому влада хоче дати людям ще додаткові 3 місяці, передає 24 Канал із посиланням на коментар Ірини Верещук в ефірі телемарафону.

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Чи мають обмежено придатні самі з'являтися на ВЛК

За словами заступниці керівника ОП, обмежено придатні можуть самі з'явитися на ВЛК. Також їм може надійти виклик. Верещук підкреслила, що наразі є проблема з викликами.

28 січня Кабмін пообіцяв ухвалити зміни до постанови 560, яка дозволить ТЦК надсилати електронні направлення на проходження ВЛК.

Верещук вважає, що великі черги часто ставали причиною, чому люди не змогли вчасно пройти ВЛК.

Посадовиця уточнила, що коли обмежено придатний не отримав ні повістки, ні електронного сповіщення, і не з'явився на ВЛК у визначений термін самостійно, то це буде вважатися порушенням. І відповідно на порушника чекатимуть штрафні санкції.

Зазначимо, що штраф становить 17 – 25,5 тисяч гривень.