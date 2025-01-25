В Офисе президента рассказали, что сейчас еще более миллиона ограниченно годных не прошли повторную ВВК и вряд ли успеют это сделать до 4 февраля. Поэтому власть хочет дать людям еще дополнительные 3 месяца, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий Ирины Верещук в эфире телемарафона.

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Должны ли ограниченно годные сами появляться на ВВК

По словам заместителя руководителя ОП, ограниченно годные могут сами явиться на ВВК. Также им может поступить вызов. Верещук подчеркнула, что сейчас есть проблема с вызовами.

28 января Кабмин пообещал принять изменения в постановление 560, которое позволит ТЦК присылать электронные направления на прохождение ВВК.

Верещук считает, что большие очереди часто становились причиной, почему люди не смогли вовремя пройти ВВК.

Чиновница уточнила, что если ограниченно годный не получил ни повестки, ни электронного оповещения, и не явился на ВВК в определенный срок самостоятельно, то это будет считаться нарушением. И соответственно нарушителя будут ждать штрафные санкции.

Отметим, что штраф составляет 17 – 25,25 5 тысяч гривен.