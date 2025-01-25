Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю офіцера Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталії Кіндратової для "Київ FM".

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Чи є ТЦК частиною ЗСУ

Кіндратів розповіла, що в Україні є поширеним міф про те, що "ТЦК – не ЗСУ".

ТЦК, згідно з положенням, – орган військового управління і він входить в структуру Збройних Сил України та підпорядковується Сухопутним військам ЗСУ,

– пояснила вона.

Вона додала, що співробітники ТЦК є таким ж військовослужбовцями ЗСУ, як і інші підрозділи. Вона додала, що пропаганда намагається демонізувати діяльність ТЦК, тому поширюються наративи про те, що вони не є частиною Збройних Сил.

Нагадаємо, що півсотні проросійських телеграм-каналів намагаються посварити українців та активно поширюють інформацію про конфлікти щодо мобілізації в Україні. Також інфовкиди відбуваються через білоруські канали.