Студент отримав повістку: що робити, якщо є відстрочка

В Україні триває загальна мобілізація після нападу Росії. Повістки отримати можуть навіть студенти.

Все ж більшість з них має відстрочку від мобілізації. Однак це не означає, що повістку вони не отримають.

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Що робити студентові, якщо отримав повістку

Юрист та адвокат Ростислав Кравець пояснив, що робити студентам, які отримали повістку, але мають відстрочку.

Він радить відразу повідомити центр комплектування та соціальної підтримки про те, що ви маєте відстрочку. При цьому ви повинні надіслати письмову заяву в ТЦК та СП з відповідним повідомленням.

До заяви додайте копії документів, які можуть підтвердити, що ви є студентом за денною формою у вищому навчальному закладі,

– уточнив юрист.

При цьому попередив: може статися так, що військком не захоче приймати вашу заяву. У такому разі треба надіслати її разом із необхідними документами офіційним листом з описом на адресу центру комплектації.

У листі має бути заява з проханням дати відстрочку і документи, які підтверджують те, що ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі за денною формою. Це допоможе захистити ваші права,

– наголосив Кравець.