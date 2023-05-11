Студентів можуть забрати до війська: коли відстрочка від мобілізації не діє

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Серед тих, кого можуть призвати до війська, – і студенти.

Вони на певний час можуть втратити відстрочку від призову. У цей час їх і можуть призвати до армії.

Важливо Виїзд за кордон, відстрочка та повістки: як триває мобілізація студентів і кого можуть призвати

Коли студентів можуть мобілізувати

Так, студентів можуть забрати до війська у той час, коли вони закінчать навчання на бакалавраті і вступатимуть у магістратуру. Саме у цей час вони тимчасово не є "у рядах" студентів. У цей час також не діє відстрочка від мобілізації, адже офіційно після закінчення бакалаврату і до часу вступу у магістратуру вишу ці абітурієнти не здобувають освіту.

До слова, порядок призову на військову службу у нашій державі регулюють відповідно до законів "Про військовий обов'язок та військову службу" і "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Чи можуть забрати до війська студентів іноземних вишів

На сьогодні у час воєнного стану студенти-чоловіки, які навчаються, чи планують вступати в іноземні виші, не мають право покидає межі України.

Кого не мобілізуватимуть

Все ж вас не мобілізують, якщо ви є чинним:

студентом ПТУ чи училища;

студентом вишу;

асистентом-стажером;

аспірантом, докторантом, який вчиться на денній чи дуальній формах.

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