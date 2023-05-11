Студентів можуть забрати до війська: коли відстрочка від мобілізації не діє
Джерело:Факти
В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Серед тих, кого можуть призвати до війська, – і студенти.
Вони на певний час можуть втратити відстрочку від призову. У цей час їх і можуть призвати до армії.
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Коли студентів можуть мобілізувати
Так, студентів можуть забрати до війська у той час, коли вони закінчать навчання на бакалавраті і вступатимуть у магістратуру. Саме у цей час вони тимчасово не є "у рядах" студентів. У цей час також не діє відстрочка від мобілізації, адже офіційно після закінчення бакалаврату і до часу вступу у магістратуру вишу ці абітурієнти не здобувають освіту.
До слова, порядок призову на військову службу у нашій державі регулюють відповідно до законів "Про військовий обов'язок та військову службу" і "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Чи можуть забрати до війська студентів іноземних вишів
На сьогодні у час воєнного стану студенти-чоловіки, які навчаються, чи планують вступати в іноземні виші, не мають право покидає межі України.
Кого не мобілізуватимуть
Все ж вас не мобілізують, якщо ви є чинним:
- студентом ПТУ чи училища;
- студентом вишу;
- асистентом-стажером;
- аспірантом, докторантом, який вчиться на денній чи дуальній формах.
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Вступників призовного віку значно побільшало
- Проєкт розслідувань "Наші гроші. Львів" днями оприлюднив матеріал, у якому мовиться про значне збільшення кількості студентів-контрактників в українських вишах. Зокрема, чоловіків від 30 до 50 років.
- Журналісти вважають, що таким чином чоловіки хочуть отримати відстрочку від мобілізації.
- У законодавстві зазначено, що чоловіки, які навчаються на денній формі навчання, отримують відстрочку від мобілізації.
- У 2022 році, до слова, умови вступу для тих, хто вступає на платне навчання, суттєво спростили.
- Юристи при цьому кажуть, що воєнний стан дозволяє обмежувати право громадян на освіту. Але ухвалити такий законопроєкт буде важко.
- Нагадаємо, що чоловікам призовного віку під час воєнного стану та мобілізації заборонили виїжджати за кордон навіть на навчання в іноземних вишах.