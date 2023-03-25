В інтерв'ю 24 Каналу юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів, чи можуть повнолітні студенти чоловічої статі виїжджати за кордон.

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Чи можуть студенти виїжджати за кордон

На початку повномасштабної війни у 2022 році українські студенти, аспіранти, асистенти й докторанти мали право на виїзд за кордон. Проте з літа 2022 року уряд позбавив їх такого права, побачивши у цьому шпарину для виїзду чоловіків з України.

Так, зараз студенти, аспіранти, асистенти й докторанти отримують відстрочку від мобілізації під час воєнного стану, проте все одно мають залишатися в Україні.

Зверніть увагу. Наразі у Верховній Раді зареєстровані 2 законопроєкти № 9075 та № 9074, які вносять поправки до Закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" та передбачають виключення для студентів іноземних вишів.

Хто з чоловіків має право виїжджати за кордон в умовах воєнного стану