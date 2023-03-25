Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу правила перетину кордону для водіїв та волонтерів.

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Рішення про виїзд водіїв ухвалює Мінінфраструктури або військові адміністрації

Він наголосив, що рішення про виїзд за межі України водіїв та волонтерів ухвалюється Мінінфраструктури або військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їхнього перевезення.

За словами пана Владислава, обґрунтування робиться у листах. Їх мають право писати:

військові, правоохоронних органів;

військові адміністрації;

медичні заклади;

відправники й адресати гуманітарної допомоги.

Юрист пояснює, що волонтери та водії, які отримали дозволи та необхідні документи, можуть виїжджати за кордон терміном на 30 календарних днів з дня першого перетину кордону.

У разі перевищення строків перебування за кордоном або зміни мети виїзду за кордон дозвіл про виїзд за межі України скасовується (протягом 7 робочих днів з моменту встановлення фактів порушень),

– каже юрист.

Він підкреслив, що водії повинні мати ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів.

Хто з чоловіків має право виїжджати за кордон в умовах воєнного стану

​Верховна Рада ухвалила закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Таке рішення ухвалили на засіданні 7 лютого.

Згідно з документами, термін дії воєнного стану з 19 лютого продовжується на 90 діб. Загальну мобілізацію також продовжують на аналогічний строк.

Під час воєнного стану право виїжджати за кордон мають: