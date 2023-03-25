Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Каналу правила пересечения границы для водителей и волонтеров
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Решение о выезде водителей принимает Мининфраструктуры или военные администрации
Он отметил, что решение о выезде за пределы Украины водителей и волонтеров принимается Мининфраструктуры или военными администрациями при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.
По словам Владислава, обоснование делается в письмах. Их вправе писать:
- военные, правоохранительные органы;
- военные администрации;
- медицинские заведения;
- отправители и адресаты гуманитарной помощи.
Юрист объясняет, что волонтеры и водители, получившие разрешения и необходимые документы, могут выезжать за границу сроком на 30 календарных дней со дня первого пересечения границы.
В случае превышения сроков пребывания за границей или изменения цели выезда за границу разрешение о выезде за пределы Украины отменяется (в течение 7 рабочих дней с момента установления фактов нарушений),
– говорит юрист.
Он подчеркнул, что водители должны иметь лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.
Кто из мужчин имеет право выезжать за границу в условиях военного положения
Верховная Рада приняла законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Такое решение было принято на заседании 7 февраля.
Согласно документам, срок действия военного положения с 19 февраля продлевается на 90 суток. Общую мобилизацию также продлевают на аналогичный срок.
Во время военного положения право выезжать за границу имеют:
- юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет;
- лица, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе (ограниченно пригодные в военное время – не могут пересекать границу);
- граждане Украины, постоянно проживающих на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе;
- мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.