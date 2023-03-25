Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Каналу правила пересечения границы для водителей и волонтеров

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Решение о выезде водителей принимает Мининфраструктуры или военные администрации

Он отметил, что решение о выезде за пределы Украины водителей и волонтеров принимается Мининфраструктуры или военными администрациями при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

По словам Владислава, обоснование делается в письмах. Их вправе писать:

военные, правоохранительные органы;

военные администрации;

медицинские заведения;

отправители и адресаты гуманитарной помощи.

Юрист объясняет, что волонтеры и водители, получившие разрешения и необходимые документы, могут выезжать за границу сроком на 30 календарных дней со дня первого пересечения границы.

В случае превышения сроков пребывания за границей или изменения цели выезда за границу разрешение о выезде за пределы Украины отменяется (в течение 7 рабочих дней с момента установления фактов нарушений),

– говорит юрист.

Он подчеркнул, что водители должны иметь лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

Кто из мужчин имеет право выезжать за границу в условиях военного положения

Верховная Рада приняла законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Такое решение было принято на заседании 7 февраля.

Согласно документам, срок действия военного положения с 19 февраля продлевается на 90 суток. Общую мобилизацию также продлевают на аналогичный срок.

Во время военного положения право выезжать за границу имеют: