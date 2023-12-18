Може отримати повістку: як студентові підтвердити право на відстрочку

У нашій державі триває загальна мобілізація. Чоловікам віком від 18 до 60 років роздають повістки, долучаючи до ЗСУ.

Натомість є категорії військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку. До них належать, зокрема, студенти денної чи дуальної форми навчання.

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Як студентові підтвердити право на відстрочку

Однак право на відстрочку не гарантує того, що студент не може отримати повістки. Тому право він ще має підтвердити. Юрист Дмитро Дончак пояснив, як це зробити.

За його словами, не університет, а саме студент повинен звернутися до ТЦК: прийти і повідомити про зміну особистих даних. А саме про наявність підстав для відстрочки у зв'язку з навчанням на денній формі.

Якщо студент цього не зробить, то порушить правила військового обліку. За це отримає штраф на суму від 850 до 1700 гривень.

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Які документи потрібно принести до ТЦК

Для того, аби підтвердити право на відстрочку, студент має принести до ТЦК такі документи:

паспорт, код;

військово-обліковий документ (приписне, або тимчасове посвідчення, або військовий квиток);

докази навчання на денній формі (зазвичай це форма-20, її треба замовити у виші);

повістку (якщо її видали).

Після цього студент проходить військово-лікарську комісію і отримує відстрочку від призову.

Дончак також зауважив, що ТЦК може не видати відповідної довідки. Натомість студент просто отримає відмітку в обліковій справі.