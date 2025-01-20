Із вишів Чернівців відрахували кілька сотень студентів мобілізаційного віку

У Чернівецькому національному університеті у 2024 році відрахували 357 студентів-чоловіків мобілізаційного віку. У Чернівецькому торгівельно-економічного інституту — 27 таких студентів.

Натомість у Буковинському державному медичному університеті торік припинили навчання 7 студентів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Чи навчаються студенти мобілізаційного віку у вишах Чернівців

У ЧНУ імені Юрія Федьковича серед студентів у 2024 році – 808 чоловіків, віком понад 25 років. Власне, 357 студентів-чоловіків мобілізаційного віку торік відрахували. Здебільшого через невиконання навчального плану. Чверть студентів відрахували за невиконання умов договору, понад 20% не продовжили навчання за власним бажанням.

Зверніть увагу! Право на відстрочку мають чоловіки-студенти, які здобувають першу вищу освіту та навчаються на денній або дуальній формі. Також звільняють від призову аспірантів денної форми навчання, докторантів та асистентів-стажистів.

У Буковинському державному медичному університеті у 2024 році серед студентів були 19 чоловіків, віком понад 25 років. Сімох студентів торік відрахували: трьох за власним бажанням, трьох за невиконання навчального плану та ще одного через переведення до іншого закладу.

У Чернівецькому торгівельно-економічному інституті у 2024 році припинили навчання 27 студентів-чоловіків, віком понад 25 років. 18 студентів відрахували за невиконання навчального плану, семеро студентів припинили навчання за власним бажанням, ще двоє — за порушення умов договору.