Із вишів Чернівців відрахували кілька сотень студентів мобілізаційного віку
- У Чернівецькому національному університеті у 2024 році відрахували 357 студентів-чоловіків мобілізаційного віку. Переважно через невиконання навчального плану.
- Раніше з українських університетів відрахували близько 23,5 тисячі студентів-чоловіків, старших 30 років, лише за квітень-серпень 2024 року.
У Чернівецькому національному університеті у 2024 році відрахували 357 студентів-чоловіків мобілізаційного віку. У Чернівецькому торгівельно-економічного інституту — 27 таких студентів.
Натомість у Буковинському державному медичному університеті торік припинили навчання 7 студентів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Один з українських університетів позбавили ліцензії: ЗВО судиться
Чи навчаються студенти мобілізаційного віку у вишах Чернівців
У ЧНУ імені Юрія Федьковича серед студентів у 2024 році – 808 чоловіків, віком понад 25 років. Власне, 357 студентів-чоловіків мобілізаційного віку торік відрахували. Здебільшого через невиконання навчального плану. Чверть студентів відрахували за невиконання умов договору, понад 20% не продовжили навчання за власним бажанням.
Зверніть увагу! Право на відстрочку мають чоловіки-студенти, які здобувають першу вищу освіту та навчаються на денній або дуальній формі. Також звільняють від призову аспірантів денної форми навчання, докторантів та асистентів-стажистів.
У Буковинському державному медичному університеті у 2024 році серед студентів були 19 чоловіків, віком понад 25 років. Сімох студентів торік відрахували: трьох за власним бажанням, трьох за невиконання навчального плану та ще одного через переведення до іншого закладу.
У Чернівецькому торгівельно-економічному інституті у 2024 році припинили навчання 27 студентів-чоловіків, віком понад 25 років. 18 студентів відрахували за невиконання навчального плану, семеро студентів припинили навчання за власним бажанням, ще двоє — за порушення умов договору.
- Раніше у Міносвіти України інформували, що з ЗВО України відрахували близько 23,5 тисячі студентів-чоловіків, старших за 30 років. І це за квітень-серпень 2024 року.
- МОН також позбавило низку закладів вищої освіти ліцензій на провадження освітньої діяльності. Географія ЗВО дуже широка. Мовиться про тих, що протягом 2023 – 2024 років масово зараховували чоловіків призовного віку (особливо віком 30+ і часто з порушенням ліцензійних обсягів).