Мобілізація в Україні: кого зі студентів таки можуть забрати до війська

Студенти, аспіранти та докторанти на час навчання мають відстрочку від служби у війську. Але за певних умов їх таки можуть мобілізувати.

Так, у статті 23 Закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію мовиться про право на відстрочку для осіб, які навчаються на денній формі.

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Кого зі студентів можуть забрати до війська в Україні

Тож студентів, які вчаться на денній або дуальній формі у вишах, коледжах та училищах, а також асистентів-стажистів, аспірантів і докторантів не мали б мобілізовувати відповідно до закону.

Кого точно не мобілізують під час навчання

студентів, які вчаться у коледжах чи вишах на денній формі:

учнів училищ;

студентів коледжів, університетів, інститутів, академій;

аспірантів і докторантів дослідницьких установ, вишів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів;

асистентів-стажистів.

Кого можуть мобілізувати під час навчання

Як ми вже писали, відстрочка для студентів під час мобілізації 2023 року стосується лише тих, хто здобуває освіту на денній чи дуальній формі навчання. На тих студентів, хто вчиться заочно, це правило не поширюється.

Ба більше, є умови, відповідно до яких відстрочка не діє для всіх студентів – навіть вони вчаться на денній формі.

Тож мобілізувати студентів можуть:

після закінчення коледжу перед вступом до університету;

після закінчення бакалаврату перед вступом на магістратуру;

після закінчення ВНЗ перед вступом на аспірантуру і відповідно перед вступом на докторантуру.

Тож осіб, які вчаться у такій формі або отримали повістки в цей час і були доставлені до ТЦК, можуть мобілізувати.

Якщо студент не бажає бути мобілізованим, під час отримання повістки йому необхідно у військкоматі подати довідку про навчання.

До теми Хто з освітян має право на відстрочку від мобілізації

Хто з освітян має право на відстрочку від мобілізації

Згідно із законом України, освітяни мають право на відстрочку від служби у Збройних силах, якщо:

робота у сфері освіти – основний вид праці;

ставка становить щонайменше 0,75.

До слова, після ухвалення закону №7272 мобілізації не підлягають також учні та викладачі училищ – на рівні зі студентами та викладачами коледжів та вишів.

Так, відстрочку можуть також отримати студенти ПТУ, які навчаються на денній або дуальній формі, а також викладачі ПТУ, якщо вони виконують вищевказані умови.