Чи передаватимуть виші дані відрахованих до ТЦК

Днями Волинська ОВА повідомила, що місцеві виші передаватимуть дані відрахованих до ТЦК. Мета – унеможливити використання вищої освіти як спосіб ухилення від мобілізації.

Цю інформацію підтвердили у Луцькому національному технічному університеті. Так в Україні вирішили боротися зі вступниками, які є військовозобов'язаними, та завдяки освіті хочуть отримати відстрочку від мобілізації.

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Що кажуть у ЗВО

У Луцькому національному технічному університеті кажуть, що у час воєнного стану виконують усі передбачені законом обов'язки взаємодії з ТЦК. ЗВО послуговується нормативно-правовими актами, а саме Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

У статті 38 йдеться про обов'язки закладів освіти щодо виконання правил військового обліку. Так, виші зобов'язані на вимогу ТЦК сповістити призовників, військовозобов'язаних і резервістів про їхній виклик, забезпечити своєчасне прибуття, у семиденний термін повідомити відповідні районні (міські) ТЦК про прийняття на навчання та відрахування призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відповідальна особа при цьому повинна вести військовий облік у зазначених органах та надсилати повідомлення про зміну облікових даних.

Що кажуть юристи

Юрист Ірина Ан каже: відповідно до статті 14 ЗУ "Про захист персональних даних" поширення особистих даних можливе або за згодою суб'єкта, або в прямо визначених законодавством випадках і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав людини.

Частина 1 статті 7 Закону "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів" серед персональних даних, що вносять до реєстру, визначають також відомості про освіту та спеціальність, відомості про форму навчання здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.

У межах повноважень ТЦК СП мають право отримувати в електронному варіанті від МОН ці відомості.

Тобто персональну інформацію особи щодо її освіти та спеціальності, а також форми навчання може надавати виключно МОН шляхом електронної взаємодії електронних ресурсів,

– пояснює експертка.

Вона додає, що ректори вишів не мають права розголошувати персональні дані вибулих студентів без знеособлення такої інформації або без дозволу таких осіб.

У разі порушення конфіденційності персональних даних особа має право на скаргу до Уповноваженого з прав людини або до суду з відшкодуванням понесених розголошенням збитків,

– каже Ірина Ан.