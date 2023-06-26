Мобілізація в Україні: як відбувається військово-лікарська комісія для студентів

Студенти, які здобувають освіту на денній або дуальній формах, мають відстрочку від мобілізації. Хоча це не гарантує імунітет щодо отримання повістки.

Так, якщо студент хоче отримати відстрочку від мобілізації, має пройти ВЛК. Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, як відбувається така військово-лікарська комісія.

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Як відбувається військово-лікарська комісія для студентів

Медичний огляд військовозобов'язаних здійснюють за рішенням начальника ТЦК та СП військово-лікарською комісією відповідного ТЦК та СП.

Військовозобов'язаного, за словами Юрчака, має оглянути хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. А медичними показаннями – й лікарі інших спеціальностей.

Повторний медичний огляд військовозобов'язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров'я проводиться один раз на 5 років,

– уточнює юрист.

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