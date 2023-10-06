МОН закликало виші контролювати кількість викладачів: що це означає для університетів

В Міністерстві освіти хочуть, аби персонал вишів чітко відповідав вимогам. Це зумовлено бажанням зекономити бюджетні кошти.

Кількість викладачів не повинна перевищувати норму

МОН звернулося до ректорів закладів вищої освіти з проханням контролювати чисельність науково-педагогічних працівників. Зокрема, варто дотримуватися постановою КМУ від 2002 року, яка визначає відповідні нормативи.

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Лист надійшов до закладів освіти за підписом Світлани Даниленко, заступниці міністра освіти. Також повідомляється, що звернення стосується тих університетів, які фінансуються з державного бюджету.

У МОН пояснили, що на такий крок змушені піти, аби запобігти нецільовому використанню державних коштів. Розрахунок працівників за загальним фондом заклади вищої освіти повинні подати у МОН до 1 жовтня 2023 року.

Міністерство освіти також нагадало ректорам, що за утримання кількості науково-педагогічних працівників, яке виходить за межі нормативів, є відповідальність.

Нагадаємо, в Україні триває додаткова сесія вступу в університети. Подати документи та стати студентом на контрактній формі навчання можна до 30 листопада.