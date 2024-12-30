У МОН назвали дати реєстрації на НМТ у 2025 році

Національний мультипредметний тест у 2025 році триватиме з 14 травня до 25 липня. Міністерство освіти і науки України при цьому вже визначило дати реєстрації на НМТ.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Реєстрація учасників тестування відбуватиметься у межах двох періодів – основного та додаткового.

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Коли буде реєстрація на НМТ у 2025 році

Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня включно.

До 8 квітня зареєстровані матимуть змогу в персональних кабінетах внести зміни, тобто вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні чи за кордоном, у якому мають намір скласти тестування.

Додатковий період реєстрації триватиме з 9 до 14 травня.

У цей період зможуть зареєструватись вступники, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації. Також ті, хто реєструвалвся в основний період реєстрації, але їм відмовили в реєстрації.

Зміни до реєстраційних даних ці вступники зможуть внести до 19 травня.

Важливо! НМТ відбуватиметься протягом травня-липня: основна сесія – з 14 травня до 25 червня, додаткова – з 14 до 25 липня.

Можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ, учасники основної сесії отримають з 4 травня. Учасники додаткових сесій матимуть змогу це зробити з 11 липня.

З міркувань безпеки інформацію про те, де на території України відбудуться тестування, не оприлюднять на загал.