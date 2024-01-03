У МОН назвали нагальну проблему у системі вищої освіти

3 січня 2024, 12:41
Читать новость на русском

Джерело:

Освіторія

Понад 70 % випускників шкіл в Україні на сьогодні йдуть здобувати вищу освіту. У МОН вважають, що це проблема.

Про це заявив заступник міністра з питань вищої освіти Михайло Винницький. І уточнив: це означає, що маємо певний "фетишизм"  щодо дипломів.

Дивіться також Новий міністр, масштабні реформи, інновації, скандали: яким був 2023 рік для української освіти?

У МОН назвали нагальну проблему у системі вищої освіти

Винницький також заявив: називає вищезгадану систему "культура відчіпного". Тобто такі молоді люди вступають у ЗВО, аби від них  відчепилися батьки.

Ця молода людина якось закінчує виш, отримує диплом і ось таким ставленням "на відчіпного" входить в життя. В результаті маємо відповідне ставлення до роботи, до академічної доброчесності – от виконав вимоги, здав щось там, відчепіться! Такий світогляд точно не стимулює інновації, власні ініціативи, суб'єктність,
– вважає посадовець.

Дивіться також У Міносвіти розповіли про основні зміни вступної кампанії – 2024

Які раніше зміни у системі вищої освіти анонсували у МОН

  • Раніше Михайло Винницький заявив про кардинальні зміни у системі вищої освіти.
  • Чимало з них втілять у життя вже цього року. 
  • Так, в Україні мають намір скоротити кількість вишів, які підпорядковані державі. 
  • Зі 170 вишів залишать 100.
  • Також МОН має намір прибирати так звані філії університетів.
  • Винницький також анонсував надання грантів на здобуття вищої освіти вже з наступного навчального року. 
Автор: Марія Волошин