У МОН назвали нагальну проблему у системі вищої освіти
Джерело:Освіторія
Понад 70 % випускників шкіл в Україні на сьогодні йдуть здобувати вищу освіту. У МОН вважають, що це проблема.
Про це заявив заступник міністра з питань вищої освіти Михайло Винницький. І уточнив: це означає, що маємо певний "фетишизм" щодо дипломів.
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У МОН назвали нагальну проблему у системі вищої освіти
Винницький також заявив: називає вищезгадану систему "культура відчіпного". Тобто такі молоді люди вступають у ЗВО, аби від них відчепилися батьки.
Ця молода людина якось закінчує виш, отримує диплом і ось таким ставленням "на відчіпного" входить в життя. В результаті маємо відповідне ставлення до роботи, до академічної доброчесності – от виконав вимоги, здав щось там, відчепіться! Такий світогляд точно не стимулює інновації, власні ініціативи, суб'єктність,
– вважає посадовець.
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Які раніше зміни у системі вищої освіти анонсували у МОН
- Раніше Михайло Винницький заявив про кардинальні зміни у системі вищої освіти.
- Чимало з них втілять у життя вже цього року.
- Так, в Україні мають намір скоротити кількість вишів, які підпорядковані державі.
- Зі 170 вишів залишать 100.
- Також МОН має намір прибирати так звані філії університетів.
- Винницький також анонсував надання грантів на здобуття вищої освіти вже з наступного навчального року.