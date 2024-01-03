Более 70% выпускников школ в Украине сегодня идут получать высшее образование. В МОН считают, что это проблема.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам высшего образования Михаил Винницкий. И уточнил: это означает, что имеем определенный "фетишизм" по отношению к дипломам.

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В МОН назвали неотложную проблему в системе высшего образования

Винницкий также заявил: называет вышеупомянутую систему "культура отцепного". То есть такие молодые люди вступают в ЗВО, чтобы от них отстали родители.

Этот молодой человек как-то заканчивает вуз, получает диплом и таким вот отношением "на отцепного" входит в жизнь. В результате имеем соответствующее отношение к работе, к академической добропорядочности – вот выполнил требования, сдал что-то там, отстаньте! Такое мировоззрение точно не стимулирует инновации, собственные инициативы, субъектность,

– считает чиновник.

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Какие ранее изменения в системе высшего образования анонсировали в МОН