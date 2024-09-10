МОН оприлюднило рекомендації щодо викладання предметів/ курсів у школах

Міністерство освіти і науки України оприлюднило Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів / інтегрованих курсів у школах. Вони актуальні на 2024/2025 навчальний рік.

У документі є рекомендації для викладання у початкових класах. А також – у 5 – 11 класах з предметів та інтегрованих курсів таких освітніх галузей.

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Вчителі отримали рекомендації щодо викладання предметів/ курсів у школах

Мовиться про такі освітні галузі:

Мовно-літературна;

Математична;

Природнича;

Соціальна і здоров'язбережувальна;

Громадянська та історична;

Технологічна;

Інформатична;

Мистецька;

Фізична культура.

Додатково окреслили рекомендації для викладання іноземних мов і "Захисту України".

Насамперед у рекомендаціях роз'яснили зміни до Типової освітньої програми для 5 – 9 класів. Школа може збільшувати мінімальну кількість годин, визначену типовим навчальним планом на навчальний предмет / інтегрований курс. Більше про зміни до програми читайте за покликанням, а також дивіться запис вебінару.

Для вчителів громадянської освіти, які викладають у 6 і 7 класах, запропонували два способи, як реалізувати цей освітній компонент:

Інтегрувати питання громадянської освіти в курс історії України (у 6 класі в програму інтегрованого курсу історії; у 7 класі в програму курсу історії України), відобразивши це в навчальній програмі, яку затверджує педагогічна рада закладу освіти (додаючи визначені для громадянської освіти години до історії України або інтегрованого курсу). Упровадити курс громадянської освіти в другому семестрі, керуючись тим, що Типова освітнья програма рекомендувала навчальні предмети та курси з навчальним навантаженням 0,5 години на тиждень вивчати впродовж одного семестру.

Щодо мовно-літературної освітньої галузі, то МОН зазначає: вивчення текстів напам'ять не є обовʼязковим. Індивідуальне оцінювання говоріння і читання рекомендували проводити в межах поточного оцінювання учнівства.

У початковій освіті передбачили розширення соціокультурного компонента змісту питаннями енергоефективності й енергоетикету, відповідального споживання, зокрема в побуті.

Також у рекомендаціях наголосили, що в 2024/2025 навчальному році школи мають обов’язково дотримуватися норм чинного Українського правопису.

Загалом рекомендації можна знайти за покликанням.