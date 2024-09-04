Однак не всі педагоги дотримуються цієї норми. Українська вчителька з Португалії Наталія Борисенкова вважає, що це відбувається тому, що вимога спілкуватися українською не є обов'язковою умовою для отримання роботи чи гідної зарплати.
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Чому педагоги говорять у школі російською
Педагогиня переконана, що потрібно заборонити російську мову на всіх рівнях держави, виховувати українське суспільство та створювати україномовне середовище. І наголошує: це буде одним з чинників нашої перемоги, перемоги всередині суспільства.
Борисенкова навела приклад країн Балтії, де змогли побороти таку проблему. Усе завдяки відповідним законам, які передбачали обов'язкове знання державної мови.
Я думаю, ми дуже часто толерантні в багатьох питаннях. Якби це стало обов'язковою умовою для отримання роботи чи гідної зарплати, тоді б не було роздвоєння політики, яке ми часто чуємо про зрадників десь в адміністраціях,
– розповіла педагогиня.
І зазначила, що після початку повномасштабного вторгнення Росії чимало громадян нашої держави вимушено втекли в інші країни та були змушені вивчати іноземну мову.
Борисенкова також акцентувала: у Португалії, наприклад, знайти гідну роботу без знання державної мови дуже важко. Так має бути і в Україні.
- Раніше колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначав, що у школах на перервах може лунати російська мова, адже у законі не передбачили обов'язку спілкуватися державною в цей період. У документі вказана лише необхідність володіти українською.