До сьогодні це було можливим, якщо це передбачали міжнародні угоди (договори). Однак є країни, з якими Україна не має міжнародних угод (договорів) про зарахування роботи за кордоном до стажу працівника в Україні.

Дивіться також Лісовий назвав середню зарплату вчителя в Україні

Чи враховуватимуть до стажу вчителям роботу за кордоном

Раніше вчителям, які повернулися в Україну і працевлаштувалися в школи, не могли зарахувати час роботи за кордоном до стажу для виплати надбавки за вислугу років. Уряд змінив цю ситуацію.

До прикладу, до повномасштабної війни вчитель працював у школі в Бердянську, мав педагогічний стаж 17 років і отримував надбавку 20%. Потім він звільнився та переїхав до Люксембургу, де влаштувався вихователем у муніципальній школі. Пропрацював 3 роки і повернувся в Україну. Тепер ці 3 роки зарахують у стаж для виплати надбавки. І тепер він отримуватиме не 20% посадового окладу вчителя, а 30%.

Так, для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ освіти передбачили щомісячну надбавку за вислугу років залежно від стажу педагогічної роботи:

понад 3 роки – 10% посадового окладу (ставки заробітної плати);

понад 10 років – 20%;

понад 20 років – 30%.

Час роботи за кордоном зарахують до стажу педагогічної роботи у разі надання підтверджувальних документів (трудового договору, угоди тощо). Це правило діятиме під час воєнного стану та впродовж одного року після його припинення.

Також до стажу педагогічної роботи зарахують і час, коли педагогічні та науково-педагогічні працівники не працювали, але за ними зберігали місце роботи (посаду) та/або заробітну плату (повністю або частково).