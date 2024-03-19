У МОН розповіли деталі про кредити для вступників на навчання у вишах

У межах цієї вступної кампанії абітурієнтам видаватимуть гранти на здобуття вищої освіти. Вступники отримають певну суму, яка залежатиме, зокрема, він їхнього результату НМТ.

Грант видадуть на певну суму. Вступник при цьому витрачатиме ці гроші на обрану спеціальність в обраному виші, зазначив заступник очільника МОН Михайло Винницький.

Дивіться також У МОН оприлюднили деталі вступної кампанії на творчі спеціальності

Вступники у 2024 році отримають гранти на навчання у вишах

Абітурієнт також має врахувати вартість річного навчання на обраній спеціальності.

Отримавши грант на певну суму, абітурієнт може виявити, що він покриває 80% вартості контракту в одному закладі і 50% в іншому. І тоді він буде вирішувати, чи може він доплатити більшу суму, щоб учитися в Києві, чи погодитися на дешевший заклад, розташований в іншому місті,

– каже посадовець.

У МОН вважають, що це буде важливий чинник підтримки регіональних університетів, який дозволить підняти їхню конкурентоздатність у боротьбі за студента з престижними вишами.

Держава має намір допомагати більшій кількості студентів, але при цьому в багатьох випадках грант не покриватиме повної вартості освіти. Тож доплатити різницю студенту доведеться самостійно,

– додав заступник Лісового.

І уточнив, що джерела фінансування можуть бути різні:

допомога батьків;

влаштування на роботу;

отримання пільгового кредиту.

Розкрийте свій потенціал у навчанні та кар'єрі в сучасному дистанційному коледжі OPTIMA! Передові методики викладання, профільна освіта зі зручним графіком та ексклюзивні матеріали, розроблені провідними спеціалістами, – усе, що потрібно, аби будувати успішне майбутнє. Дізнатися детальніше про навчання та його перспективи можна 2 квітня на безплатному вебінарі за посиланням

Як можуть вступники отримати кредити на навчання

Вищезгадані кредити, за словами Винницького, надаватимуть банки. Кошти мають видавати за пільговою схемою під 5 – 10% річних. Такий кредит можна погасити вже після закінчення навчання.

Посадовець при цьому наголосив, що гранти видаватимуть лише на першу освіту.