Грант видадуть на певну суму. Вступник при цьому витрачатиме ці гроші на обрану спеціальність в обраному виші, зазначив заступник очільника МОН Михайло Винницький.

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Вступники у 2024 році отримають гранти на навчання у вишах

Абітурієнт також має врахувати вартість річного навчання на обраній спеціальності.

Отримавши грант на певну суму, абітурієнт може виявити, що він покриває 80% вартості контракту в одному закладі і 50% в іншому. І тоді він буде вирішувати, чи може він доплатити більшу суму, щоб учитися в Києві, чи погодитися на дешевший заклад, розташований в іншому місті,

– каже посадовець.

У МОН вважають, що це буде важливий чинник підтримки регіональних університетів, який дозволить підняти їхню конкурентоздатність у боротьбі за студента з престижними вишами.

Держава має намір допомагати більшій кількості студентів, але при цьому в багатьох випадках грант не покриватиме повної вартості освіти. Тож доплатити різницю студенту доведеться самостійно,

– додав заступник Лісового.

І уточнив, що джерела фінансування можуть бути різні:

допомога батьків;

влаштування на роботу;

отримання пільгового кредиту.

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Вищезгадані кредити, за словами Винницького, надаватимуть банки. Кошти мають видавати за пільговою схемою під 5 – 10% річних. Такий кредит можна погасити вже після закінчення навчання.

Посадовець при цьому наголосив, що гранти видаватимуть лише на першу освіту.