Грант выдадут на определенную сумму. Поступающий при этом будет тратить эти деньги на выбранную специальность в выбранном вузе, отметил заместитель главы МОН Михаил Винницкий.

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Поступающие в 2024 году получат гранты на обучение в вузах

Абитуриент также должен учесть стоимость годового обучения на выбранной специальности.

Получив грант на определенную сумму, абитуриент может обнаружить, что он покрывает 80% стоимости контракта в одном заведении и 50% в другом. И тогда он будет решать, может ли он доплатить большую сумму, чтобы учиться в Киеве, или согласиться на более дешевое заведение, расположенное в другом городе,
– говорит чиновник.

В МОН считают, что это будет важный фактор поддержки региональных университетов, который позволит поднять их конкурентоспособность в борьбе за студента с престижными вузами.

Государство намерено помогать большему количеству студентов, но при этом во многих случаях грант не будет покрывать полной стоимости образования. Поэтому доплатить разницу студенту придется самостоятельно,
– добавил заместитель Лисового.

И уточнил, что источники финансирования могут быть разные:

  • помощь родителей;
  • устройство на работу;
  • получение льготного кредита.

Вышеупомянутые кредиты, по словам Винницкого, будут предоставлять банки. Средства должны выдавать по льготной схеме под 5 – 10% годовых. Такой кредит можно погасить уже после окончания обучения.

Чиновник при этом отметил, что гранты будут выдавать только на первое образование.

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