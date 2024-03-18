Данные опубликовал Центр международных проектов "Еврообразование". На второй строчке рейтинга – Национальный университет "Львовская политехника", на третьей – Киевский национальный университет имени Шевченко.

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Какой университет стал лучший по итогам 2023 года

Рейтинг составили путем определения коэффициентов, полученных на конкурсах HORIZON Europe и Erasmus, Национального фонда исследований Украины, билатеральных проектов, программ по государственному заказу и инициативах молодых ученых.

После тройки лидеров вузы в рейтинге разместились так:

4 – Сумской государственный университет;

5 – Львовский национальный университет имени Франко;

6 – Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского "Харьковский авиационный институт";

7 – Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

8 – Харьковский национальный университет имени Каразина;

9 – Национальный технический университет "Днепровская политехника";

10 – Киевский национальный университет технологий и дизайна;

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11 – Одесский национальный университет имени Мечникова;

12 – Университет Короля Даниила;

13 – Киевский национальный университет строительства и архитектуры и Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

14 – Черновицкий национальный университет имени Федьковича;

15 – Украинский государственный университет науки и технологий и Одесский государственный экологический университет;

17 – Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

18 – Национальный университет "Черниговская политехника";

19 – Днепровский государственный медицинский университет и Одесский национальный технологический университет;

20 – Национальный университет водного хозяйства и природопользования Национальный университет водного хозяйства и природопользования.

Ранее мы также информировали о том, какую зарплату получают ректоры лучших высших учебных заведений Украины. Об этом можно прочитать по ссылке.