В Минобразования Украины заявили, что поступление в вузы требует подтверждения знаний, полученных в школах. Поэтому составление мультитеста, в том числе и для творческих специальностей, является обязательным.
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Что должны знать абитуриенты на творческие специальности в 2024 году
Такое требование последовательно отстаивает МОН в рамках политики государства по усилению качества высшего образования.
Творческий конкурс является ключевым критерием для поступления на художественные специальности и имеет наибольшее влияние на конкурсный балл поступающего – 60%. Результаты НМТ будут играть меньшую роль в формировании вступительного балла, чем творческий конкурс – по 10% конкурсного балла за каждый предмет,
– отметили в МОН.
И уточнили: для поступления на творческие специальности в случае распределения веса баллов между творческим конкурсом и НМТ на уровне 60 – 40 – баллы по каждому предмету мультитеста будут играть нерешающую роль в сумме общего вступительного балла. Все же они будут иметь место, ведь это будет свидетельствовать о готовности поступающего к обучению в вузе.
Также сдача НМТ дает возможность абитуриенту подавать заявления для поступления не только на художественные, но и на все другие специальности. При этом абитуриент может выбрать место обучения с учетом результатов конкурсного отбора.
МОН просили отменить НМТ для поступления на творческие специальности
- Ректор Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского Максим Тимошенко от имени совета ректоров художественных вузов подал обращение в МОН об отмене НМТ для поступления в художественные ЗВО.
- Он стремится, чтобы поступление происходило только на основе творческого конкурса.
- Ректор Академии даже анонсировал протест студентов.
- На его обращение отреагировал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
- Министр акцентировал, что результаты НМТ для поступления на творческие специальности будут нужны (в отличие от 2023 года).
- Все же, по словам чиновника, результаты НМТ будут играть меньшую роль в формировании вступительного балла, чем творческий конкурс.