В Минобразования Украины заявили, что поступление в вузы требует подтверждения знаний, полученных в школах. Поэтому составление мультитеста, в том числе и для творческих специальностей, является обязательным.

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Что должны знать абитуриенты на творческие специальности в 2024 году

Такое требование последовательно отстаивает МОН в рамках политики государства по усилению качества высшего образования.

Творческий конкурс является ключевым критерием для поступления на художественные специальности и имеет наибольшее влияние на конкурсный балл поступающего – 60%. Результаты НМТ будут играть меньшую роль в формировании вступительного балла, чем творческий конкурс – по 10% конкурсного балла за каждый предмет,

– отметили в МОН.

И уточнили: для поступления на творческие специальности в случае распределения веса баллов между творческим конкурсом и НМТ на уровне 60 – 40 – баллы по каждому предмету мультитеста будут играть нерешающую роль в сумме общего вступительного балла. Все же они будут иметь место, ведь это будет свидетельствовать о готовности поступающего к обучению в вузе.

Также сдача НМТ дает возможность абитуриенту подавать заявления для поступления не только на художественные, но и на все другие специальности. При этом абитуриент может выбрать место обучения с учетом результатов конкурсного отбора.

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МОН просили отменить НМТ для поступления на творческие специальности