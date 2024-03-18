У Міносвіти України заявили, що вступ до вишів потребує підтвердження знань, здобутих у школах. Тож складання мультитесту, зокрема й для творчих спеціальностей, є обов'язковим.

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Що мають знати вступники на творчі спеціальності у 2024 році

Таку вимогу послідовно відстоює МОН у межах політики держави з посилення якості вищої освіти.

Творчий конкурс є ключовим критерієм для вступу на мистецькі спеціальності і має найбільший вплив на конкурсний бал вступника – 60%. Результати НМТ відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного бала, ніж творчий конкурс — по 10% конкурсного бала за кожний предмет,

– наголосили у МОН.

І уточнили: для вступу на творчі спеціальності у разі розподілу ваги балів між творчим конкурсом і НМТ на рівні 60 – 40 – бали з кожного предмета мультитесту відіграватимуть невирішальну роль у сумі загального вступного бала. Все ж вони матимуть місце, адже це свідчитиме про готовність вступника до навчання у виші.

Також складання НМТ дає можливість вступнику подавати заяви для вступу не лише на мистецькі, але й на всі інші спеціальності. При цьому абітурієнт може обрати місце навчання з урахуванням результатів конкурсного відбору.

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МОН просили скасувати НМТ для вступу на творчі спеціальності