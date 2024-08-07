У МОН шокували кількістю студентів, які вступають у виші для фіктивного навчання

Наразі близько 200 тисяч чоловіків мобілізаційного віку вступають у заклади вищої освіти для фіктивного навчання. Ця проблема також привернула увагу МОН.

Відповідну гіпотезу висунув міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Він додав, що міністерство фокусує свою увагу на такому критично неприйнятному явищі, як фіктивне навчання у закладах вищої освіти.

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Скільки чоловіків вступають до університетів

За словами Лісового, Державна служба якості освіти провела перевірки в ряді закладів освіти різних форм власності, рівнів і регіонів – від Київських до регіональних, від приватних до державних і комунальних, малих і великих.

Ми виявили певну гіпотезу. За цією гіпотезою ми можемо оцінювати, що по кількості чоловіків 25+ і кількості такої ж категорії довоєнного періоду, зростання дозволяє нам висунути гіпотезу, що біля 200 000 чоловіків вступає у заклади вищої освіти на різні рівні: бакалаврат, магістратуру, навіть фахову передвищу освіту, хоча фокус був на бакалаврат, магістратуру і далі на аспірантуру,

– сказав міністр.

Ця проблема привернула увагу МОН, і була проведена не одна нарада на рівні прем'єр-міністра та Офісу Президента. До наради, яку проводили голови обласних військових адміністрацій, також були залучені ректори та представники закладів освіти.

Зараз база даних нам дасть загальні показники, і ми ще раз проаналізуємо ті аномалії, які виявимо. Тут є кілька негативних аспектів,

– наголосив Оксен Лісовий.

До слова, раніше стало відомо, що аспіранти, які навчаються на контрактній формі та вступили у 2022 – 23 роках, проходитимуть обов'язкову перевірку знань.