МОН запустить Імплементаційне агентство з реалізації реформи НУШ

Міністерство освіти і науки України планує запустити Імплементаційне агентство з реалізації шкільної реформи "Нова українська школа". Проєкт мають втілити до кінця 2024 року.

Про це повідомив очільник Міносвіти України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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В Україні буде Імплементаційне агентство з реалізації реформи НУШ

Посадовець при цьому вказав на проблему, яка призвела до загальмовування реформи в базовій школі.

Уперше ми забезпечили дуже важливий інструмент, і він почне свою роботу до кінця року, – це створення Імплементаційного агентства з проведення шкільної реформи "Нова українська школа",

– повідомив міністр.

Він також додав, що на сьогодні в кількох робочих групах переглядають освітні програми. Надалі всі ці групи зберуть в Імплементаційне агентство. Воно реалізовуватиме вже ухвалені рішення щодо реформи.

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Як втілюватимуть реформу НУШ у старших класах

Реформу також втілюватимуть і у старших класах.

З 2027 року школи в Україні перейдуть на 12-річну систему освіти.

Спочатку створять мережу академічних та професійних ліцеїв.

Пілотний проєкт реформи стартує вже наступного року.

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