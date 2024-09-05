У МОН зробили заяву про можливість об'єднання окремих предметів у школі

У Міносвіти України заявили, що змінюють та адапотовують навчальну програму відповідно до потреб учнів. Зокрема, розробили скорочені навчальні програми для українських учнів-біженців.

Також змін зазнала і типова освітня програма для 5 – 9 класів. Про це заявив заступник очільника МОН Андрій Сташків.

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Як МОН змінює шкільну навчальну програму

Посадовець каже: тепер школи матимуть більше можливостей для адаптації програм до конкретних потреб учнів.

Кожен заклад освіти може зменшити або збільшити кількість годин на вивчення певних предметів, залежно від рівня освітніх втрат. Також можна буде використовувати інтегровані курси, де замість двох окремих предметів викладатиметься один інтегрований,

– уточнив він.

І навів приклад: МОН розробило концептуальні засади реформування історичної освіти – курсів "Історія України" та "Всесвітня історія".

Аналогічно можна інтегрувати курси хімії, фізики й біології в один предмет: наприклад, "Природничі дисципліни". Може йтися і про спільний курс української мови та української літератури,

– зазначив Сташків.

І додав, що насправді варіантів дуже багато. До прикладу, можна навіть інтегрувати іноземну мову й фізику – вивчати фізику англійською. Посадовець погоджується, що це непросто, адже вимоги до педагогів зростуть. Все ж нові стандарти як базової, так і старшої профільної освіти дають змогу це робити.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Заступник Лісового акцентував: інтеграція предметів зменшує загальну кількість дисциплін у школі, роблячи підхід до вивчення більш комплексним.