Мотиваційний лист для вступу 2024: поради та приклади написання

2024 року для вступу на фахового молодшого бакалавра, бакалавра та магістра передбачене обов'язкове подання мотиваційних листів в електронному кабінеті вступника. При цьому як на бюджетну форму навчання, так і на контрактну.

Кожен виш визначає свої критерії оцінювання мотиваційних листів. Але загальні принципи щодо змісту та структури таких листів є спільними для всіх.

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Що треба знати про написання мотиваційних листів у 2024 році

Так, вступники ще до початку вступної кампанії у 2024 році можуть ознайомитись із прикладами мотиваційних листів. Також варто прочитати про загальні принципи їх написання.

Ці приклади абітурієнти можуть використовувати як орієнтир для складання власного мотиваційного листа.

При цьому варто пам‘ятати, що успішний мотиваційний лист – це завжди ваша особиста історія, яка розказана саме вами і відображає вашу зацікавленість у вступі на ту чи іншу спеціальність.

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Перед написанням власного мотиваційного листа обов'язково з'ясуйте у виші формальні вимоги щодо обсягу, структури й оформлення листа, а також щодо інформації, яку повинен містити лист.

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Де знайти приклади мотиваційних листів

Приклади мотиваційних листів для вступу на спеціальності можна знайти тут:

Раніше ми також розповідали про те, які спеціальності цьогоріч найпопулярніші серед абітурієнтів. Про це читайте за посиланням.