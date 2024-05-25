У Міносвіти України розповіли, як бути учасникам тестування, якщо звучатиме повітряна тривога під час іспиту. При цьому порадили слухати уважно інструкторів.

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Як поводитись учаснику НМТ, якщо лунає повітряна тривога

Якщо під час тестування в Україні почнеться повітряна тривога, інструктор зупинить роботу над тестом, а всі учасники та персонал пункту тестування перейдуть до укриття.

У такому разі учасник має зберігати відповідь після кожного завдання, а час, який залишився до завершення НМТ, – зупинять.

Після закінчення тривоги потрібно повернутися до аудиторій і продовжити виконання завдань тестування. Якщо буде достатньо часу, тобто тривога триватиме менше ніж 2 години 30 хвилин (сумарно для обох етапів тестування), учасники зможуть повернутися і продовжити виконання завдань НМТ,

– кажуть у МОН.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Що робити, якщо тривога триватиме довго

Якщо тривога триватиме довше, відповідальний за ТЕЦ разом із регіональним центром оцінювання якості освіти вирішить, чи доцільно продовжувати тестування з урахуванням залишкового часу.

У разі, якщо НМТ буде зупинено, учасники зможуть його скласти під час додаткових сесій,

– наголосили у міністерстві.

Для цього потрібно подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Заяву можна подати через відповідального за тестовий пункт одразу на місці або самостійно протягом трьох робочих днів (включно з тим днем, коли ви складали НМТ).