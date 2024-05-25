В Минобразования Украины рассказали, как быть участникам тестирования, если будет звучать воздушная тревога во время экзамена. При этом посоветовали слушать внимательно инструкторов.

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Как вести себя участнику НМТ, если раздается воздушная тревога

Если во время тестирования в Украине начнется воздушная тревога, инструктор остановит работу над тестом, а все участники и персонал пункта тестирования перейдут в укрытие.

В таком случае участник должен сохранять ответ после каждого задания, а время, оставшееся до завершения НМТ, – остановят.

После окончания тревоги нужно вернуться в аудитории и продолжить выполнение заданий тестирования. Если будет достаточно времени, то есть тревога продлится менее 2 часов 30 минут (суммарно для обоих этапов тестирования), участники смогут вернуться и продолжить выполнение заданий НМТ,

– говорят в МОН.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Что делать, если тревога продлится долго

Если тревога продлится дольше, ответственный за ТЭЦ вместе с региональным центром оценивания качества образования решит, целесообразно ли продолжать тестирование с учетом остаточного времени.

В случае, если НМТ будет остановлено, участники смогут его сдать во время дополнительных сессий,

– отметили в министерстве.

Для этого нужно подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Заявление можно подать через ответственного за тестовый пункт сразу на месте или самостоятельно в течение трех рабочих дней (включая тот день, когда вы сдавали НМТ).