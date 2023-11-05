Воїн розповів, навіщо росіяни на фронті вчаться говорити українською
На початку повномасштабного вторгнення дуже легко можна було відрізнити ворога від свого завдяки українській мові. Однак згодом росіяни почали вчити нашу мову.
Військовий Павло Вишебаба розповів в інтерв'ю 24 Каналу, що ворог навіть залучав людей, які говорили українською по рації. Тому згодом наші воїни не мали певності: по той бік міг бути росіянин, а міг і завербований мешканець так званих "ЛНР" і "ДНР".
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Навіщо росіяни на фронті вчаться говорити українською
Вишебаба каже: це протягом перших двох місяців повномасштабної війни українськомовного ворога неможливо було зустріти.
Зараз вже такі є, бо вони розуміють: для нас мова є маркером, тому і взяли нашу зброю собі на озброєння. Ми натомість вже не так довірливо ставимося навіть до тих, хто говорить українською. Адже це також може бути ворог, завербований і навчений української,
– заявив військовий.
І додав, що зараз перевірки типу "скажи "паляниця" – вже не актуальні. Адже щелепу росіянина можна навчити говорити "паляниця".Більше читайте в інтерв'ю 24 Каналу "Люди, які кажуть, що мова не має значення, підігрують ворогу, – інтерв'ю з Павлом Вишебабою".