Кремінь назвав місто, яке лідирує у порушенні мовного закону

У першому кварталі 2025 року Уповноважений із захисту державної мови отримав 646 звернень щодо порушення мовного закону. Найбільше звернень було зі столиці України.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис Уповноваженого у фейсбуці. Він оприлюднив детальні дані.

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Звідки надійшло найбільше звернень

Найбільше повідомлень надійшло:

з Києва (261 звернення);

Одеської області (84);

Харківщини (71);

Дніпропетровщини (69);

Київської області (22);

Донеччини (22).

Найбільше скарг мовний омбудсмен отримав:

на сферу обслуговування (307 звернень), з них – 175 стосувалися інтернет-представництв;

зовнішню рекламу (128 звернень);

освітню галузь (54 скарги, найбільше за січень-березень 2025 – на університети (17). Решта – про порушення законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої та вищої освіти.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зауважив, що проблеми з дотриманням мовного законодавства існують по всій Україні. Однак найбільше їх є у столиці та містах-мільйонниках – Одесі, Харкові та Дніпрі.



Порушення мовного закону / Уповноважений із захисту державної мови

Столиця – стабільний лідер за кількістю старг. Це вказує на необхідність з боку міської влади посилити контроль за виконанням мовного закону,

– зазначив Кремінь.

За результатами розгляду звернень громадян Уповноважений вживатиме заходи реагування, зокрема проводитиме заходи державного контролю та накладатиме санкції, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.