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Освіта Освіта в Україні "Мамо, чому вони говорять російською?": як розв'язати мовне питання у школах
30 червня, 15:52
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"Мамо, чому вони говорять російською?": як розв'язати мовне питання у школах

Марія Волошин

Мовне питання, зокрема вживання російської мови у закладах освіти, часто викликає чимало суперечок. Окремі батьки кажуть, що не варто забороняти дітям спілуватися цією мовою, бо вони її чують вдома.

Альона Рутковська – вчителька англійської мови, докторка філософії, заступниця директора з навчально-виховної роботи в Ukrainian Global School – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, як боротися з цією проблемою. 

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Як розв'язати мовне питання у школах

Педагогиня зазначає, що питання мови дійсно дуже складне. 

Ми в закладі освіти вважаємо, що дуже важливо мати позицію м'якої, лагідної українізації. Якщо йде тиск – одразу виникає супротив. Це має бути свідомий вибір, 
– уточнює вона.

Рутковська також розповіла, що виросла в максимально російськомовному регіоні, де російською мовою були школи та університети. Але її дитина не знає російської мови.

Коли вона чує її на майданчиках, вона відкрито питає: "Мамо, чому вони говорять російською?" Я намагаюся донести, що це вибір людей,
 – зазначає вчителька. 

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Який вибір мають зробити батьки

Також вона каже, що її батьки все життя говорили російською. Однак в розмові з онукою вони викручуються, бо вона не дозволяє говорити до себе російською.

Друзі жартують, що у нас росте маленький булер, який булить бабусю й дідуся за російську мову, 
– зазначає педагогиня. 

І наголошує: українська мова – це про наше державне, про нашу націю, про людей, які боронять країну. 

Ми маємо виховувати українське в українцях на 100%. Я свій вибір зробила, тепер це питання до інших сімей,
 – резюмувала вона.

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