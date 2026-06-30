"Мамо, чому вони говорять російською?": як розв'язати мовне питання у школах
Мовне питання, зокрема вживання російської мови у закладах освіти, часто викликає чимало суперечок. Окремі батьки кажуть, що не варто забороняти дітям спілуватися цією мовою, бо вони її чують вдома.
Альона Рутковська – вчителька англійської мови, докторка філософії, заступниця директора з навчально-виховної роботи в Ukrainian Global School – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, як боротися з цією проблемою.
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Як розв'язати мовне питання у школах
Педагогиня зазначає, що питання мови дійсно дуже складне.
Ми в закладі освіти вважаємо, що дуже важливо мати позицію м'якої, лагідної українізації. Якщо йде тиск – одразу виникає супротив. Це має бути свідомий вибір,
– уточнює вона.
Рутковська також розповіла, що виросла в максимально російськомовному регіоні, де російською мовою були школи та університети. Але її дитина не знає російської мови.
Коли вона чує її на майданчиках, вона відкрито питає: "Мамо, чому вони говорять російською?" Я намагаюся донести, що це вибір людей,
– зазначає вчителька.
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Який вибір мають зробити батьки
Також вона каже, що її батьки все життя говорили російською. Однак в розмові з онукою вони викручуються, бо вона не дозволяє говорити до себе російською.
Друзі жартують, що у нас росте маленький булер, який булить бабусю й дідуся за російську мову,
– зазначає педагогиня.
І наголошує: українська мова – це про наше державне, про нашу націю, про людей, які боронять країну.
Ми маємо виховувати українське в українцях на 100%. Я свій вибір зробила, тепер це питання до інших сімей,
– резюмувала вона.
- Раніше ми інформували, що більшість українців переконані, що російську мову треба усунути з офіційного спілкування на території нашої держави.