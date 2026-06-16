Натомість лише 5% опитаних підтримують ідею надання російській статусу другої державної мови в Україні. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного упродовж 7 травня – 3 червня цього року.

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Що думають українці?

Ще 22% опитаних допускають можливість офіційного статусу російської мови в окремих регіонах. Але якщо цього хоче більшість населення. При цьому серед цих респондентів 12% не хотіли б, щоб російська мова мала статус офіційної в їхньому регіоні. Підтримують цю ідею 8%.

Все ж 77% опитаних – за усунення російської мови з офіційної сфери по всій Україні або щонайменше у своєму регіоні. Натомість 13% хочуть, щоб російська мова була офіційною в їхньому регіоні або взагалі державною на всій території нашої держави.



Мовне питання / Опитування КМІСу

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Що кажуть українці про утиски за мовною ознакою?

Результати опитування також засвідчили, що за час великої війни в Україні зросла кількість тих, хто вважає, що у нашій державі є утиски російськомовних: з 5% у 2022 році до 17% у 2026 році. Більшість – 78% – продовжує стверджувати, що жодних проблем із використанням російської мови немає.

Серед вищезгаданих респондентів 55% підтримують усунення російської мови з офіційного спілкування. Натомість 30% – за надання їй офіційного статусу – у регіоні або на рівні держави.

На сході 39% респондентів заявляють про утиски, а 56% не бачать таких проблем. На півдні 81% не погоджуються з тезою про утиски російської мови.

На сході 48% підтримують усунення російської з офіційної сфери, 28% – за її офіційний статус, а 24% не визначилися. На півдні ці показники становлять 58% і 31% відповідно. У Нижньому Подніпров’ї – 74% проти 17%.