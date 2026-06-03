"Принципово не викладаю російською": учителька жорстко відповіла на запит українки

Українська педагогиня Наталія порушила питання у соцмережі щодо мови викладання. При цьому заявила про свою принципову позицію.

Педагогиня заявила, що не хоче викладати російською. Деталі вона написала у тредсі.

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Що каже педагогиня?

Вчителька викладає чеську мову. При цьому заявила, що відмовляється викладати російською мовою та працює лише з українцями. І запитала інших, чи це нормально.

Та перед цим показала фрагмент листування з жінкою, яка хотіла записати до неї на уроки свою дитину або ж записатися сама. Жінка написала російською мовою. Викладачка відписала, що працює лише з українцями та до шкільних екзаменів не готує.

Про те, що жінка може не бути українкою, освітянка, імовірно, подумала через її мову спілкування. На що отримала відповідь, що жінка є українкою. При цьому вважає, що мова спілкування не завжди визначає національність людини.

На це вона отримала відповідь від педагогині, що та принципово не викладає російською мовою.

Учителька принципово не викладає російською / скриншот допису

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Як реагують українці?

У коментарях українці відгукнулися на цей допис та висловили свою позицію. Написали таке:

Я теж принципово не викладаю російською, переписала всі свої відео уроки.

Як може бути не нормально? Як можна взагалі ставити таке запитання?

А з якого дива українці мають українцям викладати будь-які предмети російською?

Це вчителя приватна справа. Деяких людей, знаєте, російська мова тригерить.

Це ваше право. А якби вас попросили б французькою вести? Ви б теж мали право відмовити, бо це все іноземні мови.

Найкращий вчитель.

Це база.

Мова спілкування, завжди вказує на ідентичність особистості. Тобто саме ким людина себе вважає. Викладачу – велика повага.

Педагогиня Наталя при цьому відповіла, що не вміє пояснювати філологічні терміни російською, хоч в житті і російськомовна, але не викладач цієї мови.