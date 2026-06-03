"Принципово не викладаю російською": учителька жорстко відповіла на запит українки
Українська педагогиня Наталія порушила питання у соцмережі щодо мови викладання. При цьому заявила про свою принципову позицію.
Педагогиня заявила, що не хоче викладати російською. Деталі вона написала у тредсі.
Дивіться також Результати навчання учнів погіршилися: учителі назвали причини
Що каже педагогиня?
Вчителька викладає чеську мову. При цьому заявила, що відмовляється викладати російською мовою та працює лише з українцями. І запитала інших, чи це нормально.
Та перед цим показала фрагмент листування з жінкою, яка хотіла записати до неї на уроки свою дитину або ж записатися сама. Жінка написала російською мовою. Викладачка відписала, що працює лише з українцями та до шкільних екзаменів не готує.
Про те, що жінка може не бути українкою, освітянка, імовірно, подумала через її мову спілкування. На що отримала відповідь, що жінка є українкою. При цьому вважає, що мова спілкування не завжди визначає національність людини.
На це вона отримала відповідь від педагогині, що та принципово не викладає російською мовою.
Учителька принципово не викладає російською / скриншот допису
Дивіться також В Україні бракує 1700 вчителів: чи варто говорити про катастрофу
Як реагують українці?
У коментарях українці відгукнулися на цей допис та висловили свою позицію. Написали таке:
- Я теж принципово не викладаю російською, переписала всі свої відео уроки.
- Як може бути не нормально? Як можна взагалі ставити таке запитання?
- А з якого дива українці мають українцям викладати будь-які предмети російською?
- Це вчителя приватна справа. Деяких людей, знаєте, російська мова тригерить.
- Це ваше право. А якби вас попросили б французькою вести? Ви б теж мали право відмовити, бо це все іноземні мови.
- Найкращий вчитель.
- Це база.
- Мова спілкування, завжди вказує на ідентичність особистості. Тобто саме ким людина себе вважає. Викладачу – велика повага.
Педагогиня Наталя при цьому відповіла, що не вміє пояснювати філологічні терміни російською, хоч в житті і російськомовна, але не викладач цієї мови.