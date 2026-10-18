"Учні не знають": чому зараз важлива популяризація українського контенту

У нашій державі зараз важлива популяризація українського контенту. І взагалі: наша стратегічна помилка – те, що ми не почали лагідну українізацію в 1991 році, що забагато російського лишилося.

Але ми ще можемо все змінити. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла учителька історії та громадянської освіти Катерина Яворська, яка цьогоріч потрапила до десятки фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Як популяризувати українське

Педагогиня каже: в Україні – велика біда з контентом.

На жаль, російський контент є доступним та популярним, зокрема серед українських підлітків. Тому учні часто не чули про українських письменників. Лише Шевченко, Франко, Українка – і все. А такі прізвища як Жадан, Забужко, Ліна Костенко – для них це вже складно, особливо молодших. Так само і зі співаками. Вмикаєш пісню – чули, але хто співає, не знають, бо це немодно,

– розповіла вона.

Яворська також каже, що говорити російською в Україні зараз не модно, а доступно. Також діти бояться осуду.

Переходять на російську, щоб не засуджували, не засміювали, не булили. Діти часто не вміють відстоювати в цьому питанні власні кордони і не розуміють, що в тому і є твоя цінність, що ти українець в Україні,

– наголошує учителька.

Катерина Яворська також розповіла, чи охоче учні зараз вивчають історію України.