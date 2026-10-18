Но мы еще можем все изменить. Об этом в интервью 24 Каналу рассказала учительница истории и гражданского образования Екатерина Яворская, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Как популяризировать украинское

Педагог говорит: в Украине – большая проблема с контентом.

К сожалению, российский контент доступен и популярен, в частности среди украинских подростков. Поэтому ученики часто не слышали об украинских писателях. Только Шевченко, Франко, Украинка – и все. А такие фамилии, как Жадан, Забужко, Лина Костенко, – для них это уже сложно, особенно для младших. Так же и с певцами. Включаешь песню – слышали, но кто поет, не знают, потому что это немодно,

– рассказала она.

Яворская также говорит, что говорить по-русски в Украине сейчас не модно, а доступно. Кроме того, дети боятся осуждения.

Переходят на русский, чтобы их не осуждали, не высмеивали, не издевались. Дети часто не умеют отстаивать в этом вопросе собственные границы и не понимают, что в этом и заключается твоя ценность – в том, что ты украинец в Украине,

– подчеркивает учительница.

Екатерина Яворская также рассказала, охотно ли ученики сейчас изучают историю Украины.