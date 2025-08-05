Упродовж першої половини 2025 року секретаріат мовного омбудсмена здійснив 656 заходів державного контролю щодо використання української мови. Вже завершили понад пів тисячі перевірок.

Найбільшу кількість порушень мовного закону за цей період виявили у Києві, Одеській, Харківській і Дніпропетровській областях. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення пресслужби Уповноваженого із захисту державної мови.

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Де найбільше порушують мовний закон?

За результатами перевірок зафіксували 524 порушення, склали 388 протоколів про адміністративні правопорушення та надали 136 попереджень.

Найчастіше порушували мовний закон у таких сферах:

користувацькі інтерфейси – 36% порушень від загальної кількості (стаття 27 мовного закону);

обслуговування споживачів – 26% (стаття 30);

інформація для загального ознайомлення – 22% (стаття 28).

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Також у першому півріччі 2025 року до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1410 звернень від громадян. Це на 348 більше ніж за аналогічний період минулого року.

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