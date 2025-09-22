Омбудсмен розповіла, чи потрібні зараз "мовні патрулі"
- Мовний омбудсмен Олена Івановська вважає, що запровадження мовних патрулів зараз може бути сприйняте як тиск.
- Торік мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував запровадити мовні патрулі.
Мовний омбудсмен Олена Івановська висловилася щодо ідеї запровадження в Україні мовних патрулів. Вона зазначила, що не уявляє, як зараз донести таку ініціативу до суспільства.
Адже значна частина українців травмована війною. Про це вона заявила в інтерв'ю "Главкому", зазначає 24 канал.
Чи варто запроваджувати "мовні патрулі"?
Івановська зауважила, що чимало українців з різних причин не мали змоги вивчити українську мову. При цьому держава сьогодні змушена зосередити основні ресурси на фінансуванні оборонного сектору, тож не має достатніх можливостей для повноцінного забезпечення мовних програм.
У таких умовах запровадження механізмів контролю, зокрема, й мовних патрулів, може сприйматися як тиск і навіть викликати дестабілізацію,
– вважає вона.
При цьому мовний омбудсмен додала, що частина суспільства переконана, що саме такі рішучі заходи – зокрема, великі штрафи й патрулювання – могли б розв'язати всі мовні питання.
Що відомо про ідею запровадження "мовних патрулів"?
У вересні 2024 року мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував запровадити у місті "мовні патрулі".
Громадські активісти, за його словами, мали слідкувати за дотриманням мовного законодавства на вулицях.
Їхня мета – не карати порушників, а лише пропонувати їм відвідати курси української мови.
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що ініціатива "мовних патрулів" не потрібна у Львові, оскільки в Україні вже існують відповідальні органи для контролю мови.