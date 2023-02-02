Викладачка київського вишу "відправила" студентів на фронт через мову і поплатилася

У Державному торговельно-економічному університеті спалахнув мовний скандал. Викладачка "відправила" студентів та їхніх батьків через мову на фронт.

Так, у мережі оприлюднили відео, на якому викладачка київського вишу починає пару російською. Натомість студенти роблять їй зауваження. Деталі скандалу читайте на 24 Каналі.

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Викладачка київського вишу "відправила" студентів на фронт

Так, викладачка торговельно-економічного вишу "відправила" студентів та їх батьків на фронт після прохання проводити лекції українською.

Це їм не те, те їм не – з першого заняття. Совість у вас є? Ваші батьки зараз вдома, з вами? Хто в окопах з ваших батьків, скажіть мені? А ви чому тут, а не на фронті? 18 років вам є? Чому ви не добровольці? Я – російськомовна – хочу спитати україномовних: "Чому ви сидите вдома? Ваші батьки чому вдома сидять?",

– заявила викладачка.

Як відреагували у виші

Відповідь вишу не забарилася. у ДТЕУ заявили, що виш займає категоричну позицію щодо дотримання мовного законодавства, забезпечує виховання патріотизму та свідомості молоді України.

У виші повідомили, що отримали звернення студентів та матеріали про порушення викладачкою Іванченко педагогічної етики, використання мови агресора та неправомірних висловлювань на адресу студентів.

Колектив університету засуджує такі дії викладача. Адміністрацією університету прийнято рішення про її звільнення,

– мовиться у заяві ЗВО.