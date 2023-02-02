Викладачка київського вишу "відправила" студентів на фронт через мову і поплатилася
У Державному торговельно-економічному університеті спалахнув мовний скандал. Викладачка "відправила" студентів та їхніх батьків через мову на фронт.
Так, у мережі оприлюднили відео, на якому викладачка київського вишу починає пару російською. Натомість студенти роблять їй зауваження. Деталі скандалу читайте на 24 Каналі.
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Викладачка київського вишу "відправила" студентів на фронт
Так, викладачка торговельно-економічного вишу "відправила" студентів та їх батьків на фронт після прохання проводити лекції українською.
Це їм не те, те їм не – з першого заняття. Совість у вас є? Ваші батьки зараз вдома, з вами? Хто в окопах з ваших батьків, скажіть мені? А ви чому тут, а не на фронті? 18 років вам є? Чому ви не добровольці? Я – російськомовна – хочу спитати україномовних: "Чому ви сидите вдома? Ваші батьки чому вдома сидять?",
– заявила викладачка.
Як відреагували у виші
Відповідь вишу не забарилася. у ДТЕУ заявили, що виш займає категоричну позицію щодо дотримання мовного законодавства, забезпечує виховання патріотизму та свідомості молоді України.
У виші повідомили, що отримали звернення студентів та матеріали про порушення викладачкою Іванченко педагогічної етики, використання мови агресора та неправомірних висловлювань на адресу студентів.
Колектив університету засуджує такі дії викладача. Адміністрацією університету прийнято рішення про її звільнення,
– мовиться у заяві ЗВО.
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Чи мають українські виші заборонити російську мову
- У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" заборонили спілкуватися російською мовою.
- Відтепер у виші, окрім викладання, російською мовою не можна розмовляти навіть між собою.
- Правило стосується усіх: викладачів, студентів, адміністрації.
- Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що всіляко підтримує утвердження української мови.
- Також уточнив, що Закон про вищу освіту передбачає автономізацію вищих навчальних закладів. Тож виші мали давно ухвалити для себе аналогічні рішення.
- І додав, що настав час збільшити статус і присутність української мови в наших університетах. Це важливо для майбутнього.
- Тож уповноважений сподівається, що ініціативу про заборону російської мови в українських вишах підтримає Рада ректорів найближчими днями.