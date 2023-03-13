Можливості для українців: ЄС збільшив фінансування освітньої програми Erasmus+

Європейська комісія переглянула програми Erasmus+ на 2023 рік. Загальний бюджет збільшили до 4,43 мільярдів євро, що є найвищим річним фінансовим пакетом. Це сприятиме освітній діяльності людей, які були змушені виїхати з України.

Програма передбачає виділення 100 мільйонів євро з бюджету Erasmus+ на 2027 рік для підтримки проєктів українців, які були змушені покинути країну через війну, а також підтримувати студентів та викладачів.

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"Після війни в Україні команда дуже швидко адаптувала програму Erasmus+, щоб інтегрувати нові дії для підтримки тих, хто втікає від війни", – заявив представник програми. Там продовжать висловлювати свою солідарність щодо учнів, студентів, вчителів та викладачів, які постраждали від війни в Україні.

І ми заохочуємо організації, що працюють у сфері освіти та молоді, скористатися можливостями Erasmus+, подавши свої проєктні пропозиції до 22 березня 2023 року,

– повідомила Єврокомісар Марія Габріель.

Нові заходи програми забезпечать:

максимальну гнучкість у реалізації проєктів щодо українських студентів та співробітників вишів,

індивідуальний контакт із учасниками, які зараз перебувають в Україні або планують повернутися найближчими тижнями,

індивідуальна підтримка українських студентів за кордоном.

Коротко огляд всіх можливостей відкритих для України на 2023 рік з посиланнями на відповідні розділи конкурсів на сайті НЕО в Україні – читайте українською мовою

Звертаємо увагу, що Європейський Союз у межах програми Erasmus+ від початку війни відкрив додаткові ресурси для шкільної освіти і освіти дорослих, а також доступ до професійних порталів: School Education Portal – та EPALE.

Що таке Erasmus+