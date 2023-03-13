Можливості для українців: ЄС збільшив фінансування освітньої програми Erasmus+
Джерело:Erasmus+
Європейська комісія переглянула програми Erasmus+ на 2023 рік. Загальний бюджет збільшили до 4,43 мільярдів євро, що є найвищим річним фінансовим пакетом. Це сприятиме освітній діяльності людей, які були змушені виїхати з України.
Програма передбачає виділення 100 мільйонів євро з бюджету Erasmus+ на 2027 рік для підтримки проєктів українців, які були змушені покинути країну через війну, а також підтримувати студентів та викладачів.
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"Після війни в Україні команда дуже швидко адаптувала програму Erasmus+, щоб інтегрувати нові дії для підтримки тих, хто втікає від війни", – заявив представник програми. Там продовжать висловлювати свою солідарність щодо учнів, студентів, вчителів та викладачів, які постраждали від війни в Україні.
І ми заохочуємо організації, що працюють у сфері освіти та молоді, скористатися можливостями Erasmus+, подавши свої проєктні пропозиції до 22 березня 2023 року,
– повідомила Єврокомісар Марія Габріель.
Нові заходи програми забезпечать:
- максимальну гнучкість у реалізації проєктів щодо українських студентів та співробітників вишів,
- індивідуальний контакт із учасниками, які зараз перебувають в Україні або планують повернутися найближчими тижнями,
- індивідуальна підтримка українських студентів за кордоном.
Звертаємо увагу, що Європейський Союз у межах програми Erasmus+ від початку війни відкрив додаткові ресурси для шкільної освіти і освіти дорослих, а також доступ до професійних порталів: School Education Portal – та EPALE.
Що таке Erasmus+
- Ця програма розвиває співпрацю між країнами, забезпечуючи обмін студентів та викладачів у всьому світі. Навчальні заклади в Європі, які пропонують вищу освіту з вищою якістю, будуть укомплектовані кадрами, які відповідають усім вимогам ділового світу.
- З 1987 року понад 1,5 мільйони студентів вищих навчальних закладів провели навчання в інших європейських країнах. Програма Erasmus+ дозволяє учням державних та деяких комерційних вишів на 1-2 семестри виїжджати навчатися до будь-якого іншого університету Європи чи навіть світу.
- Своєю популярністю ця програма завдячує неймовірно щедрим умовам спонсорування. Учаснику студентського обміну оплачують абсолютно все: навчання, проживання, авіаквитки та медичну страховку. Плюс до всього студент отримує щомісячну допомогу, яка покриває всі витрати на харчування та розваги, що залишилися. Стипендія та її розмір зазвичай залежить від країни, до якої прямує старшокурсник.