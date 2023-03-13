Цей Закон набуде чинності з наступного дня після його опублікування.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Президент підписав Закон про проведення НМТ-2023

Реалізація цього Закону дозволить Міносвіти розробити та ухвалили Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році. Останній дасть поштовх для подальшої роботи з організації національного мультипредметного тестування як конкурсного критерію доступу до освіти.

Також випускники шкіл не будуть складати державну підсумкову атестацію за результатами 2022 – 2023 навчального року.

Читайте НМТ-2023 на відмінно: корисні ресурси та поради для підготовки до тесту з української мови

Вступна кампанія – 2023: коротко