Этот Закон вступит в силу со следующего дня после его опубликования.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Президент подписал Закон о проведении НМТ-2023

Реализация этого закона позволит Минобразованию разработать и принять Порядок приема на учебу для получения высшего образования в 2023 году. Последний даст толчок дальнейшей работе по организации национального мультипредметного тестирования как конкурсного критерия доступа к образованию.

Также выпускники школ не будут составлять государственную итоговую аттестацию по результатам 2022 – 2023 учебного года.

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Вступительная кампания – 2023: кратко