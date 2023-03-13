Программа предусматривает выделение 100 миллионов евро из бюджета Erasmus+ на 2027 год для поддержки проектов украинцев, вынужденных покинуть страну из-за войны, а также поддерживать студентов и преподавателей.
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"После войны в Украине команда очень быстро адаптировала программу Erasmus+, чтобы интегрировать новые действия для поддержки убегающих от войны", - заявил представитель программы. Там продолжат выражать свою солидарность по отношению к ученикам, студентам, учителям и преподавателям, пострадавшим от войны в Украине.
И мы поощряем организации, работающие в сфере образования и молодежи, воспользоваться возможностями Erasmus+, подав свои проектные предложения до 22 марта 2023 года,
– сообщила Еврокомиссар Мария Габриэль.
Новые меры программы обеспечат:
- максимальную гибкость в реализации проектов по украинским студентам и сотрудникам вузов,
- индивидуальный контакт с участниками, которые сейчас находятся в Украине или планируют вернуться в ближайшие недели,
- индивидуальная поддержка украинских студентов за границей.
Обращаем внимание, что Европейский Союз в рамках программы Erasmus+ с начала войны открыл дополнительные ресурсы для школьного образования и образования взрослых, а также доступ к профессиональным порталам: School Education Portal – да EPALE.
Что такое Erasmus+
- Эта программа развивает сотрудничество между странами, обеспечивая обмен студентов и преподавателей по всему миру. Учебные заведения в Европе, предлагающие высшее образование с высшим качеством, будут укомплектованы кадрами, отвечающими всем требованиям делового мира.
- С 1987 года более 1,5 миллионов студентов высших учебных заведений провели обучение в других европейских странах. Программа Erasmus+ позволяет учащимся государственных и некоторых коммерческих вузов на 1-2 семестра выезжать учиться в любой другой университет Европы или мира.
- Своей популярностью эта программа обязана невероятно щедрым условиям спонсирования. Участнику студенческого обмена оплачивают абсолютно все: обучение, проживание, авиабилеты и медицинскую страховку. Плюс ко всему студент получает ежемесячную помощь, которая покрывает все оставшиеся расходы на питание и развлечения. Стипендия и ее размер обычно зависят от страны, в которую направляется старшекурсник.