Программа предусматривает выделение 100 миллионов евро из бюджета Erasmus+ на 2027 год для поддержки проектов украинцев, вынужденных покинуть страну из-за войны, а также поддерживать студентов и преподавателей.

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"После войны в Украине команда очень быстро адаптировала программу Erasmus+, чтобы интегрировать новые действия для поддержки убегающих от войны", - заявил представитель программы. Там продолжат выражать свою солидарность по отношению к ученикам, студентам, учителям и преподавателям, пострадавшим от войны в Украине.

И мы поощряем организации, работающие в сфере образования и молодежи, воспользоваться возможностями Erasmus+, подав свои проектные предложения до 22 марта 2023 года,

– сообщила Еврокомиссар Мария Габриэль.

Новые меры программы обеспечат:

максимальную гибкость в реализации проектов по украинским студентам и сотрудникам вузов,

индивидуальный контакт с участниками, которые сейчас находятся в Украине или планируют вернуться в ближайшие недели,

индивидуальная поддержка украинских студентов за границей.

Кратко обзор всех возможностей открытых для Украины на 2023 год со ссылками на соответствующие разделы конкурсов на сайте НЭО в Украине. читайте на украинском языке.

Обращаем внимание, что Европейский Союз в рамках программы Erasmus+ с начала войны открыл дополнительные ресурсы для школьного образования и образования взрослых, а также доступ к профессиональным порталам: School Education Portal – да EPALE.

Что такое Erasmus+