МОН зобов'яже учнів-переселенців вчитися очно у місцевих школах

З 1 вересня 2025 року учні-переселенці не зможуть навчатися онлайн. Міністерство освіти та науки України зобов'яже їх здобувати освіту очно у місцевих школах.

Про це повідомив очільник МОН Оксен Лісовий під час спілкування з журналістами на конференції "Серпнева-2024". Цьогоріч школярі-переселенці ще можуть вчитися онлайн.

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Як вчитимуться учні-переселенці

Все ж МОН закликає батьків свідомо ставитися до навчання своїх дітей.

Ще рік онлайну – це доволі важко. Ті втрати, які дитина несе через цю несвідому позицію за умови, якщо є можливість навчатись офлайн, вони будуть дорого коштувати і особистості, і всій родині, і всій нашій країні,

– вважає міністр.

Тож він закликав батьків розглядати будь-які можливості, де їхні діти можуть безпечно навчатися очно. Вже з 1 вересня 2025 року МОН буде "достатньо жорстко вимагати повного виходу всіх дітей за місцем перебування".