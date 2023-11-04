Уряд скерував майже 2 мільйони на Музей науки та Малу академію наук

Понад 1,8 мільйона гривень дофінансування отримали Мала академія наук України та Музей науки Києві. Це стало можливим завдяки перерозроділу видатків держбюджету.

Відповідне розпорядження погодив уряд. Це дофінансування дасть змогу забезпечити безперебійне функціонування Академії та музею.

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Кабмін скерував майже 2 мільйони на Музей науки та МАН

У Міносвіти кажуть: заощадити кошти для перерозподілу вдалося завдяки відкритим торгам на закупівлю відзнак про досягнення в навчанні та бланків документів про освіту. Також – через завищення потреби в попередніх замовленнях на виготовлення документів про освіту.

Зауважимо, що Мала академія наук України – державна освітня установа позашкільного спрямування, що розвиває науковий потенціал дітей різного віку. Вона налічує 12 відділень, які залучають дітей до різних галузей науки та саморозвитку по всій Україні.

У 2020 році на базі МАН стартував перший в Україні державний інтерактивно-освітній простір "Музей науки" для дітей різного віку, їхніх батьків та вчителів.