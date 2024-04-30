Експерт назвав мінімальну кількість першокласників, яка має з вересня наповнювати клас

Наповнюваність класів початкової школи в Україні має обмежуватись 24 учнями. Відповідна норма набуде чинності 1 вересня 2024 року.

Експерт з питань освіти Центрального офісу реформ Сергій Дятленко зазначив, що це вказано у Законі "Про повну загальну середню освіту". Відповідну норму застосовуватимуть щодо набору до 1 класу.

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Скільки учнів має бути з вересня у першому класі

Експерт зазначив, що інші класи початкової школи не переформатовуватимуть.

Згадана норма добре лягає для населених пунктів зі значною кількістю майбутніх першокласників. Якщо раніше 86 першачків розділяли на 3 класи, то тепер це вже буде 4 класи. І це ОК,

– зазначив Дятленко.

Однак, за його словами, якщо в селі на сьогодні всього 26 першачків, то створювати 2 неспроможні класи складно.

Серйозним обгрунтуванням є можлива міграція контингенту під час війни. Думаю, що ділити на 2 класи варто, якщо кількість учнів стабільно більша ніж 28,

– переконаний фахівець.

В Україні перевіряють знання учнів початкових класів

У школах України відбувається основний етап третього циклу загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти.

Участь у моніторингу беруть понад 12 тисяч учнів 4-х класів із 408 шкіл у 19 областях та місті Києві.

Учасники моніторингу виконують тестові завдання із читання, математики та природничо-наукових дисциплін (курс "Я досліджую світ").

Отримані за підсумками загального моніторингу дані дадуть змогу визначити рівень сформованості читацької, математичної та природничо-наукової компетентностей учнівства, яке завершує здобуття початкової освіти.