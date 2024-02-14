В Україні набув чинності Порядок проведення національного мультипредметного тесту у 2024 році. Результати мультитесту цьогоріч будуть потрібні для вступу у виші усім абітурієнтам.

У документі визначили основні засади підготовки та проведення НМТ. Так оцінюватимуть знання випускників шкіл.

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В Україні набув чинності Порядок проведення НМТ-2024

У порядку випускники знайдуть інформацію про те, як відбудеться тестування у межах основної і додаткової сесій в тимчасових екзаменаційних центрах. Також дізнаються про визначення результатів, подання і розгляду апеляційних заяв тощо.

Взяти участь у тестуванні цього року можуть випускники шкіл минулих років або чинні одинадцятикласники.

Для участі у тестуванні треба зареєструватись на НМТ на сайті УЦОЯО протягом березня – початку квітня.

Під час реєстрації треба вказати персональні дані, додати необхідні документи та, окрім трьох основних предметів, обрати один вибірковий.

Під час реєстрації майбутній учасник НМТ має також обрати місце для складання тестування. Це може бути населений пункт як в Україні, так і за кордоном.

Основна та додаткова сесії триватимуть упродовж 14 травня – 19 липня.

Процедура тестування передбачає складання чотирьох предметів в один день у визначеному ТЕЦ протягом 240 хвилин.

Між двома рівноцінними блоками передбачена перерва на 20 хвилин.